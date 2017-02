Morte a esclarecer Mulher é encontrada morta dentro do banheiro e polícia investiga o caso Caso foi registrado na delegacia de polícia

Saiba Mais Polícia investiga morte de homem achado boiando em rio

Flávia Alves, de 36 anos, foi encontrada morta, ontem à noite, dentro do banheiro na residência onde morava no bairro Jardim Balneário em Aquidauana. Polícia investiga as causas da morte.

Segundo informações do boletim de ocorrência , um homem saiu gritando pela rua transtornado, dizendo que a mulher havia se suicidado dentro do banheiro. Não há informação do grau de parentesco que ele tinha com a vítima.

A polícia foi até o local e encontrou o corpo da mulher caído no chão do banheiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local para fazer o resgate, mas a mulher já estava sem vida. A perícia também esteve no local para fazer um levantamento, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos cabíveis.