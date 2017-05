Feminicídio Diante da namorada, rapaz introduz madeira e garrafa em mulher até a morte Vítima foi abusada com pedaços de madeira e garrafas até a morte

O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado morto em meio ao mato, na manhã de ontem (16) no Bairro Jardim Monte Alto, em Ponta Porã. A vítima foi abusada sexualmente até a morte e criminoso teria utilizado pedaço de madeira e garrafas de bebida durante o ato.

De acordo com o Porã News, os agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram acionados. Segundo informações do site, a mulher foi vista pela última vez na segunda-feira à noite, ingerindo bebida alcoólica em um bar próximo a região.

Ao lado do corpo da vítima, foram encontrados pedaços de madeiras que poderiam ter sido usados pelo autor durante o abuso sexual praticado contra a vítima. Além disso, foram encontrados ferimentos na região da cabeça e no corpo da mulher.

O corpo foi encaminhado até o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), mas até o momento nenhum familiar reconheceu a vítima.

Suspeito é preso

Hercules Cardena Duarte, 19, foi preso menos de 12 horas depois do crime, na residência onde mora, no Bairro Monte Alto, em Ponta Porã. Ele confessou o crime e informou à polícia que atraiu a vítima até o mato junto com a namorada e que realizou o ato na frente dela.

De acordo com o site, além de introduzir pedaços de madeira na vítima, autor utilizou também garrafas de bebida alcoólica. Ele foi indiciado pelo crime de feminicídio e deverá ser encaminhado ao presídio.