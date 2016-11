TERENOS Mulher é encontrada morta com 10 facadas e pedrada no rio Piraputanga Polícia foi acionada para afogamento e constatou que caso se tratava de homicídio

Maria Mary Ramalho Rodrigues, de 24 anos, foi encontrada morta a facadas e pedrada na tarde de hoje, no rio Piraputanga, em Terenos.

De acordo com o boletim de ocorrência, irmã da vítima estava nadando no rio, quando viu um objeto parecido com colchão e, ao chegar perto, percebeu que era o corpo de Maria, que estava desaparecida desde sábado (19).

Polícia Civil foi acionada com a informação de que a vítima teria morrido por afogamento, porém, ao chegar ao local foi constatado que o corpo da vítima, que estava sem roupas, tinha marcas de 10 facadas nas costas e uma pedrada na cabeça.

Dessa forma, ficou constatado que não se tratava de afogamento, mas de homicídio, e equipes da perícia foram ao local.

Perto do local onde o corpo foi encontrado, investigadores localizaram uma pedra com mancha de sangue e uma faca quebrada em duas partes, sendo o cabo e a lâmina. Todos os objetos foram apreendidos e serão periciados.

Nenhum suspeito foi identificado e polícia investiga o caso, para chegar a autoria do crime e motivações.