USUÁRIOS Mulher é agredida pelo filho

quando usavam droga juntos Briga de família foi parar na delegacia e mãe ameaçou matar o filho

Mãe e filho desentenderam-se quando usavam droga juntos e ela acabou agredida. O episódio de violência doméstica aconteceu na madrugada de hoje e teria iniciado porque o entorpecente acabou.

Policiais militares foram até a casa onde a confusão aconteceu na Rua Paraná, no Centro de Chapadão do Sul, e encontraram mulher, de 43 anos, do lado de fora. Ela disse que havia sido agredida pelo filho porque ele estava sob efeito de crack.

O autor da violência, de 26 anos, foi abordado e confessou que havia batido na mãe, mas declarou que ambos são usuários e que faziam consumo, mas o entorpecente acabou e a mãe queria mais. Por isso, ela partiu para cima dele que a empurrou para ''se defender''.

A mulher tinha aparentes hematomas no pescoço, inchaço na cabeça e pequeno corte em um dedo. O rapaz não tinha lesão e garantiu que retornariam para casa, mas que não voltariam a brigar. No entanto, exaltada e sob efeito de droga a mulher ameaçou matar o filho, por isso somente ela ficou detida provisoriamente.