VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher é agredida depois de se recusar a ter relações sexuais com marido bêbado Ela estava com filho no colo quando foi ferida com soco na boca

17 AGO 2017 Por MARESSA MENDONÇA 10h:11

Mulher de 35 anos foi agredida com soco no rosto na noite de ontem depois de se negar a ter relações sexuais com o marido, 39, embriagado. O caso aconteceu em residência de Brasilândia. À polícia, ela contou que estava em casa com a filha no colo, quando o homem chegou bêbado e tentou manter relações sexuais com ela na frente da criança. Ela recusou e acabou apanhando do marido. Vizinho do casal acionou o Conselho Tutelar e ela conseguiu deixar a residência com a filha para registrar boletim de ocorrência contra o agressor. Ela disse ainda não ter mais interesse em se manter casada, mas sofre ameaças porque o marido não aceita a separação. Ele vai responder por violência doméstica.

Leia Também