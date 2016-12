EM INVESTIGAÇÃO Mulher é achada morta em cama,

seminua e com marcas no pescoço Homem que teria relacionamento com a vítima é suspeito no crime

29 DEZ 2016 Por LAURA HOLSBACK 11h:00

Cleonice foi encontrada morta na manhã de hoje - Angela Bezerra/Edição de Notícias Cleonice Cripim foi encontrada morta, seminua e com marcas de violência no pescoço, na manhã desta quinta-feira, em casa localizada na Rua Regente Feijó, no Bairro Senhor Divino, em Coxim. O imóvel pertence a um homem com quem a vítima teria relacionamento amoroso e teria confessado autoria no crime. De acordo com informações do portal Edição de Notícias, delegada que está responsável pelo caso, Silvia Elaine Giradi, declarou que Cleonice foi encontrada sobre a cama, coberta por lençol e sem a parte debaixo das roupas. Conforme a autoridade policial, o homem tido como suspeito teria ligado para uma pessoa confessando que havia assassinado a mulher. No entanto, havia fugido. Avaliação de peritos indica que a vítima pode ter sido morta por asfixia, causada por esganadura. Marcas de unha foram encontradas no pescoço dela. Por conta do estado de rigidez do corpo, acredita-se que o crime tenha ocorrido na madrugada. Na casa, foram apreendidas roupas do suspeito e da vítima, além de embalagem de preservativo. O corpo de Cleonice foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame que vai indicar a causa da morte. Policiais da cidade fazem buscas pelo autor do homicídio.

