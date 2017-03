PARANAÍBA Câmera flagra acidente em que mulher é arremessada de moto e cai em córrego Ela era garupa de moto que foi atingida por Toyota Corolla

Girlania Marial Leal Francisco, de 57 anos, foi arremessada dentro do Córrego Fazendinha, em um cruzamento com a rua Doutor Rocha Dias e a Avenida Durval Rodrigues Lopes, no centro de Paranaíba. Câmera de segurança flagrou o exato momento do acidente e a vítima caindo nas águas.

A motocicleta em que Girlania seguia como garupa, era conduzida pelo filho da mulher, Marcelo Leal Franscisco, de 32 anos. O veículo seguia pela avenida quando foi atingido por um Toyota Corolla, tendo como motorista um homem de 40 anos.

Com o impacto do acidente, a mulher foi jogada na proteção lateral da proteção lateral da ponte e caiu desacordada dentro do córrego. A força da água levou a mulher por um quarteirão, conforme o Jornal Tribuna Livre.

Um rapaz que trabalha em um lava jato pulou no córrego e a segurou enquanto uma equipe do Corpo de Bombeiros se encaminhava ao local. O motociclista teve um ferimento da cabeça e o braço imobilizado; já a mulher, sofreu ferimento na perna, cabeça e teve fratura em um dos braços. Ela segue internada.

Assista ao vídeo do momento em que Girlania é jogada ao córrego: