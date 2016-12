desentendimento Mulher ameaça cortar pescoço do

marido, com quem convive há 12 anos Os dois vivem em casa perto do cemitério de Itaporã

20 DEZ 2016 Por RODOLFO CÉSAR 15h:30

Marido e esposa que convivem em matrimônio há 12 anos estão vivendo conflito e a mulher estaria ameaçando matar o homem há mais de um mês. As reiteradas ameaças fizeram com que o marido, de 56 anos, registrasse boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Itaporã hoje à tarde. A vítima informou à Polícia Civil que os problemas intensificaram-se no dia 15 de novembro e até hoje não pararam. Foi relatado que a esposa diz: "vou te matar", "vou passar a faca no seu pescoço", "vou colocar fogo na casa com você dentro". Apesar da tensão, os dois moram junto em casa perto do cemitério da cidade do interior de Mato Grosso do Sul. O que os policiais que registraram a ocorrência apuraram é que a mulher quer que o marido vá morar em outro local. O homem reconheceu também que já foi agredido algumas vezes pela suspeita, mas não detalhou como foram essas violências. O delegado Guilherme Carvalho Rocha, da Delegacia de Polícia de Itaporã, registrou a ameaça e deve falar com a esposa para averiguar a situação.

