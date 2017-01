Violência Doméstica Por ciúmes, mulher agride marido com barra de ferro O marido teve ferimentos na cabeça e esposa fugiu do local

Jovem de 19 anos foi agredido pela esposa de 22 na manhã de ontem (15) no bairro Carioca em Três Lagoas. O motivo da briga seria ciúmes da irmã dela.

Segundo boletim de ocorrência, o jovem teria chamado a cunhada, que é irmã da esposa para conversar e beber em uma lanchonete no centro. Com ciumes da atitude tomada pelo marido, quando chegou em casa, a agressora agrediu o jovem com tapas e arranhões e desferiu dois golpes de barra de ferro na cabeça dele causando ferimentos.

A vítima teve ferimentos na cabeça seguido de hemorragia, a agressora fugiu do local e ainda não foi encontrada. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas.