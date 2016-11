Ministério da Saúde MS tem uma cidade em alerta e nove em risco de nova epidemia de dengue Capital tem situação satisfatória no levantamento do Ministério da Saúde

Uma cidade de Mato Grosso do Sul está em situação de alerta e outras nove em situação de risco de novos surtos ou epidemias de dengue, zika e chikungunya. Dados fazem parte do Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.

Levantamento foi feito entre outubro e novembro deste ano e aponta que o Estado registrou índice de 1.427,80 casos de dengue por 100 mil habitantes, sendo o quarto maior no país.​

Amambai é a única cidade do Estado em situação de risco para epidemia, com índice de infestação de 4,7%.

Estão em situação de risco os municípios de Paranhos, com índice de 3,4, Maracaju (3,2), Paranaíba (2,2), Bataguassu (2), Corumbá (1,9), Alcinópolis (1,5), Coxim (1,2), Bodoquena (1) e Nova Andradina (1).

Campo Grande e as demais cidades apresentaram resultado considerado satisfatório.

Conforme boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul teve 58.768 notificações e 19 mortes por dengue em 2016. Chikungunya teve 413 casos notificados, com 21 confirmados e nenhum óbito.

Segundo o Ministério da Saúde, maioria dos focos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados depósitos de lixos e pneus.

CAMPANHA

Para conscientizar a população para o combate ao mosquito, foi lançada hoje campanha com o alerta "Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar".

Campanha será veiculada de hoje até o dia 23 de dezembro. Com investimento de R$ 10 milhões, objetivo é sensibilizar as pessoas para que percebam que é melhor cuidar do foco do mosquito do que sofrer as consequências depois.

"Vamos reforçar, ainda mais, a necessidade de eliminar os criadouros, convocando toda a sociedade para esse trabalho”, destacou o ministro da Saúde Ricardo Barros.