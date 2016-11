5ª edição MS tem seis estudantes classificados a final da Olímpiada de Língua Portuguesa Olímpiada é realizada com alunos da rede pública de todo Brasil e final será em dezembro

Seis estudantes de Mato Grosso do Sul foram classificados para a final da 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro”. Eles concorrerão com outros 146 estudantes na final, que será realizada no dia de dezembro, em Brasília (DF).

Semifinal foi realizada ontem em Salvador e reuniu 125 estudantes de todo o país. Foi trabalhado o gênero poema por alunos do 5º e 6º ano do Ensino Fundamental da rede pública. Nesta etapa, dois sul-mato-grossenses foram classificados.

Etapas anteriores foram de memórias literárias, com estudantes do 7º e 8º anos; crônicas, para alunos do 9º anos do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, e artigo de opinião, para jovens do 2º e 3º ano do Ensino Médio. Cada categoria terá cinco vencedores.

Programa é realizado pela Fundação Itaú Social e pelo Ministério da Educação (MEC) e tem objetivo de aprimorar a didática dos professores de Língua Portuguesa, para desenvolver habilidades de escrita nos alunos e contribuir com a melhoria do ensino público.

Nesta 5ª edição, da Olimpíada de Língua Portuguesa recebeu mais de 170 mil inscrições e teve adesão de todos os estados brasileiros.