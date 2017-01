Meteorologia Mato Grosso do Sul pode ter temporais com chuvas intensas e ventos de 60 km/h Inmet alertou para risco de tempestades no leste, sudeste e nordeste

4 JAN 2017 Por GLAUCEA VACCARI 20h:05

Rua 14 de Julho registrou pontos de alagamento hoje - Valdenir Rezende / Correio do Estado Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de risco potencial de tempestades, com chuvas intensas entre 20 mm e 30 mm por hora e ventos de até 60 km/h, principalmente nas regiões leste, sudeste e nordeste. Hoje, chuva rápida em Campo Grande causou alagamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário. Lixeiras foram usadas como baldes para conter água que caia de goteiras e corredores ficaram tomados pela água, mas atendimento não foi prejudicado. Na rua 14 de Julho, alguns trechos ficaram alagados e nível da água subiu quase acima da calçada. Ontem, rua também ficou alagada e água quase invadiu comércios. Amanhã, novas pancadas de chuva devem ocorrer em todo Estado. Calor continua, com temperaturas podendo chegar a 35°C. Em Campo Grande, termômetros oscilam entre 21°C e 31°C, com períodos de nublado e chuvas durante a tarde e início da noite. No leste, onde estão previstos temporais, Três Lagoas deve registrar a mínima de 21°C e máxima de 33°C. Em Rio Verde, temperaturas devem ficar entre 20°C e 34°C. Há previsão de chuvas fortes com rajadas de vento para o município.

