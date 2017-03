Levantamento MS está entre os 9 estados que têm bancos em todas cidades, revela Banco Central Crise e roubos a agências não impediram que MS permanecesse no grupo

Levantamento do Banco Central divulgado neste sábado pelo G1 revela que Mato Grosso do Sul faz parte do grupo de nove estados que tinham agências bancárias ou correspondentes bancários em todos os municípios até o ano passado. Mesmo com a crise e os roubos a bancos, o Estado permaneceu no grupo.

Os dados divulgados hoje revelam que nos últimos dois anos cresceu a quantidade de municípios brasileiros que deixaram de ter agências. Os fechamentos têm relação com assaltos, quando grupos criminosos explodem os bancos,com a crise e a ampliação do sistema digital, que fez as empresas diminuírem os postos de atendimento presenciais.

De acordo com o levantamento, no ano passado 352 cidades não tinham agências bancárias. O número é bem maior do que o registrado em 2012, por exemplo, quando apenas 149 cidades não eram atendidas por bancos.

Apesar do cenário negativo, Mato Grosso do Sul surpreende ao integrar o grupo dos nove estados que tinham atendimento total de agências. Além de MS, também têm agências em todos os municípios os estados AM, CE, ES, PA, PE, RJ, RO e RR.

Segundo o Banco Central, os correspondentes bancários – estabelecimentos como casas lotéricas, Correios, padarias e supermercados que oferecem alguns serviços em nome da instituição parceira – representam hoje o canal de acesso bancário com a maior cobertura nacional.

Os números do BC mostram, entretanto, que também diminuiu no país o número de correspondentes bancários. No final de 2016 eram 276,8 mil pontos, ante 293,8 mil em 2015.

O levantamento sobre a quantidade de cidades que continuam sem dependências bancárias em 2017 só deve ser divulgado no segundo semestre deste ano.