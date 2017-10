Levantamento Mato Grosso do Sul é o terceiro no

País em posse, uso e tráfico de drogas Dado é referente ao 11º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Maior corredor de drogas da América do Sul, localizado entre as fronteiras com a Bolívia e o Paraguai, Mato Grosso do Sul é o terceiro estado brasileiro na incidência de posse, uso e tráfico de drogas. A média é de 117 casos para cada 100 mil habitantes, atrás apenas do Espírito Santo e Minas Gerais, respectivamente o primeiro e o segundo lugar, com 129 e 122 ocorrências para a mesma proporção.

Os números foram apresentados no 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta segunda-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e remetem a dados coletados em 2016. De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram registrados desde o início de 2017, 762 boletins de ocorrência envolvendo crimes relacionados com o tráfico de drogas, o que leva a um total de 2,5 casos por dia.

Conforme o anuário, o número geral de ocorrências em todo o País caiu 6%. Somente ao que se refere a uso e posse de entorpecentes, os números reduziram de 140.313 em 2015, para 128.306 em 2016. Segundo Rafael Alcadipani, pesquisador do Fórum, a queda está relacionada à mudança na percepção do consumo. "Na prática cotidiana brasileira, a maconha foi legalizada. Para o policial, não vale a pena levar uma pessoa para a delegacia por uso e posse", disse ele em entrevista à Folha de São Paulo.