IBGE MS é o estado onde homens solteiros

mais se casam com mulheres divorciadas Levantamento sobre registro civil foi divulgado hoje

Mato Grosso do Sul é o estado do Brasil onde homens solteiros e mulheres divorciadas mais se casaram no ano passado. No total, foram 1.382 casamentos deste tipo e os números fazem parte de levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As uniões entre homens solteiros e mulheres que já tiveram relacionamento estável representam 7,96% do total de casamentos registrados no ano passado, que somaram 17.420 no Estado e 8.258 só em Campo Grande.

Em relação aos casamentos, outro dado chama atenção. Mato Grosso do Sul é o 5º estado no ranking onde menos aconteceram uniões entre homens e mulheres solteiros.

As uniões entre divorciados somaram 1.180 no ano passado e fizeram com que o Estado ocupasse o 3º lugar no ranking desse tipo de união.

Desde que a pesquisa começou a ser feita, em 2010, o ano passado bateu recorde de total de casamentos no Estado.