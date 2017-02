INTEGRAÇÃO MS e MT acertam megaoperação contra crimes nos dois estados ainda neste mês As ações policiais ganharão compartilhamento de bancos de dados

Crimes como de roubos a bancos e tráfico de drogas serão alvos de megaoperação conjunta que deve ser realizada ainda neste mês, pelas forças de segurança do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O trabalho é resultado da união de esforços dos setores de inteligência dos dois estados e que facilita a troca de informações confidenciais sobre ações do crime organizado.

A iniciativa marca a criação do Subcomitê Operacional Integrador, lançado ontem durante evento em Rondonópolis (MT), e que faz parte de uma articulação mais ampla, chamada de Consórcio Brasil Central Seguro, firmado por seis unidades da federação com o governo federal, cujo fórum de governadores aconteceu no ano passado, em Bonito.

O superintendente de segurança pública da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul, coronel da Polícia Militar Deusdete de Oliveira, disse que, no que tange ao território sul-mato-grossense, num primeiro momento a operação será concentrada em cidades da região norte como Coxim, Sonora Alcinópolis, Pedro Gomes e região.

