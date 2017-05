NAVIRAÍ MPE oferece denúncia e policial que matou adolescente atropelado pode virar réu Policial do RJ estaria bêbado e em alta velocidade no dia do crime

Ministério Público Estadual (MPE) ofereceu denúncia contra o policial federal, que é escrivão, Alexandre Cavalcante de Oliveira por homicídio doloso e duas tentativas de homicídio. Ele atropelou e matou o adolescente Everton da Silva Pessoas, 17 anos, e feriu outras duas jovens, de 17 e 18 anos, em Naviraí.

Caso aconteceu no dia 13 de março. Policial é do Rio de Janeiro e estava em Mato Grosso do Sul para uma missão.

Segundo a denúncia, Alexandre conduzia uma viatura descaracterizada em velocidade superior a permitida, quando atropelou as vítimas na Avenida Campo Grande, causando a morte do adolescente e ferimentos nas outras duas pessoas.

Ainda segundo o MPE, durante o inquérito foram colhidos elementos que apontam que o policial havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. A apuração ainda apontou que depois de atingir as vítimas, Oliveira passou com o carro por cima de Everton, após o adolescente cair do capô. Na sequência, o motorista fugiu.

Três dias depois do crime, ele apresentou-se à Polícia Civil e disse que não sabia se havia atropelado uma pessoa ou algum objeto, devido ao mal tempo. Ele ainda afirmou ao delegado de Naviraí que não parou pois viu aglomeração de pessoas e ficou com medo de sofrer represálias, além de negar que estava bêbado.

Conforme o Oliveira, ele ouviu uma emissora de rádio falar sobre a morte do jovem e constatou que depois disso entendeu que seria o responsável pelo acidente. Quando o escrivão confessou o crime, a Polícia Civil já havia o identificado.

Denúncia foi feita pela promotora de Justiça Letícia Rossana Pereira Ferreira, titular da 3ª Promotoria de Naviraí. Processo agora aguarda parecer sobre o recebimento que será dado por juiz da Vara Criminal da cidade. Caso seja aceita a denúncia, policial federal passa a ser réu.