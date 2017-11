CAMPO GRANDE MPE investiga nepotismo nas nomeações do ex-vereador Saci, da mulher e do sogro Nomeações aconteceram no início; Francisco Luis do Nascimento já foi exonerado

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul investiga a prática de nepotismo nas nomeações do ex-vereador de Campo Grande Francisco Luis do Nascimento, o Saci, da esposa Mariana Lopes Soares do Nascimento e do sogro dele.

As nomeações aconteceram no início do ano e Saci já até pediu exoneração do cargo. A mulher do ex-vereador, Mariana, hoje atua como gerente da Unidade Básica de Saúde do Bairro Vespasiano Barbosa Martins.

O inquérito ficará sob a responsabilidade do promotor Adriano Lobo Viana de Resende da 29ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande.