Caso Nando MP pede júri popular para líder

de grupo de extermínio e comparsas Grupo é investigado pela morte de adolescente de 13 anos

O Ministério Público Estadual pediu a pronúncia de Luiz Alves Martins Filho, o Nando, líder do grupo de extermínio envolvido em pelo menos 14 execuções no Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, envolvido na morte de Lessandro Valdonado de Souza, de 13 anos. Além dele, também são réus Jean Marlon Dias Domingues e Talita Regina de Souza, cunhada da vítima.

Nas alegações finais, procedimento que antecede ao julgamento, o promotor de justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos pede pelo deferimento da pronúncia contra o trio que matou o garoto e depois o enterrou em um cemitério clandestino no Jardim Veraneio. Apesar de ser investigado pelos homicídios em série, Nando responde processos específicos para cada um deles.

Embora durante depoimento Nando e Jean tenham negado participação neste caso, as provas colhidas ao longo das investigações policiais e instrução do processo foram suficientes para sustentar a acusação. Ainda conforme o Ministério Público, Nando ajudou Talita a matar o cunhado como forma de retribuir a ajuda que recebia dela para conseguir encontros homoafetivos.

Consta na denúncia que Lessandro teria flagrado Talita traindo o irmão dele - com quem ela se relacionava - com um traficante rival no Danúbio Azul. O garoto não aceitou a situação e ameaçou delatar a infidelidade da cunhada ao irmão, já que todos moravam sob o mesmo teto naquele bairro. Como forma de punir o garoto, Talita decidiu matá-lo em agosto do ano passado, com apoio de Nando e Jean.

A vítima foi atraída até o Jardim Veraneio, onde foi estrangulada com uma corda e enterrada no local, junto com o corpo de outras vítimas. Nando tinha ajuda também de Michel Henrique Vilela Vieira, 21 anos, Ariane de Souza Gonçalves, 19 anos, Wagner Vieira Garcia, 24 anos, e Claudinei Augusto Orneles Fernandes, 24 anos. O grupo foi desarticulado em novembro do ano passado, durante investigações da Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios (DEH) e Delegacia de Atendimento à Infância e à Juventude (Deaij).

Durante operação também foram presos Andréia Conceição Pereira, Diego Vieira Martins, Rudy Pereira da Silva, Jeová Ferreira Lima, Jeová Ferreira Lima Filho, a mãe e o irmão de Wagner, bem como outras quatro pessoas que não tiveram as identidades divulgadas e respondem em liberdade por ligação com o tráfico de drogas e exploração sexual de menores.

ESQUEMA

Sádico com fixação por orgias e por contemplação das covas, Nando coordenava esquema de tráfico de drogas que fomentava o consumo e outros delitos correlatos no bairro. Trocando entorpecente por sexo, abusava de adolescentes que faziam qualquer coisa para alimentar o vício. Por isso, os convidava para encontros sexuais e trocas de casais com Ariane a Talita, assim como com Jean e Wagner, sendo estes amantes homossexuais de Nando.

Eventualmente, tais usuários cometiam pequenos furtos, fazendo com que Nando decidisse matá-los. Ele se sentia justiceiro a serviço da comunidade, acabando com a vida daqueles que considerava “bandidos”.

As mulheres atraíam as vítimas até o local no Jardim Veraneio, e elas iam sem hesitar, pois já estavam condicionadas aos encontros. Porém, quando chegavam lá, eram mortas.

O padrão adotado por ele e passado para os comparsas se baseava no homicídio por enforcamento com corda ou estrangulamento com as mãos, pois não gostava de ver sangue. Em seguida, enterrava os corpos de cabeça para baixo no Jardim Veraneio, pois desta maneira facilitava a escavação das covas. Depois, passava quase que diariamente pelo local, para observar os pontos de sepultamento.

VÌTIMAS

Por enquanto, foram confirmadas como vítimas além de Lessandro, Jhennifer Lima da Silva, 13 anos, um homem identificado apenas como Alemão, Flávio Soares Correia, 25 anos, Bruno Santos da Silva, o Bruninho, 18 anos, Alex da Silva Santos, 18 anos, Eduardo Dias Limas, 15 anos, Aline Farias da Silva, 22 anos, Jhennifer Luana Lopes, 16 anos, Valdelei Almeida Junior, 20 anos, vítima de tentativa de homicídio, Daniel de Oliveira Barros, 28 anos, Aparecida Adriana da Costa, 33 anos, Daniel Gomes de Souza, 17 anos, um homem identificado como Café e uma mulher conhecida como Ana.