RECALL Motos vendidas em MS podem desligar motor a qualquer momento Compradores são convocados para troca de peça

Lote de motocicletas vendidas em Mato Grosso do Sul está com problemas e proprietários são convocados para recall. De acordo com a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), motor dos veículos da marca Suzuki podem ser desligados a qualquer momento, até mesmo se estiver em funcionamento.

O recall abrange no total 2.591 motocicletas Suzuki, V-STROM 650 A e V-STROM 650 XT, modelos 2013 a 2017, fabricadas entre maio de 2012 e novembro de 2016. Em MS, foram destribuídas 37 delas.

O chamamento para recall destina-se à substituição do estator, pois há possibilidade de desligamento do motor com a motocicleta em funcionamento, sem religamento posterior ou dificuldade para religar.

Foi constatado que “devido à falta de capacidade de resistência ao calor das bobinas do estator, o material de isolação dos fios desta peça pode ser danificado pelo calor do motor, resultando em curto circuito entre os fios das bobinas do estator”, alerta a fabricante Suzuki.

Se for continuado o uso da motocicleta nesta condição, poderá causar redução da corrente elétrica gerada pelo estator e, consequentemente, carga insuficiente de bateria.

O atendimento começará a ser feito em 23 de janeiro. As motocicletas atingidas são as de numeração de chassi, não sequencial, entre o intervalo 9CDVP56AJDM100001 a 9CDVP56ATHM100482. Informações podem ser obtidas por meio do telefone 0800 707 8020 ou pelo site www.suzukimotos.com.br.

ORIENTAÇÕES

Para proteger a saúde e a segurança do consumidor o recall deve ser realizado pelo fornecedor quando for constatado um produto danificado. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita.