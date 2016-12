ATENTADO Motorista tenta matar rival atropelado,

mas faz outra pessoa como vítima Odair aparentava estar bêbado e bafômetro da polícia estava vencido

Com rival na mira para atropelar, Odair Vieira, 42 anos, atingiu outro homem, de 57 anos, que nada tinha a ver com o caso e precisou ser hospitalizado. O episódio registrado na polícia como tentativa de assassinato aconteceu no fim da noite de ontem, na Rua João Dirceu Delgado, na cidade de Nova Alvorada do Sul.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima estava próxima de outro homem quando Odair provocou o atropelamento. No entanto, a intenção do motorista era atingir essa outra pessoa, com que tem desentendimento. A vítima sofreu escoriações na região lombar e cabeça e foi levada para hospital.

Depois do acidente, Odair fugiu no Omega, mas foi encontrado por policiais na Rua Valdir Marchiot, no Bairro Jaime Medeiros, porque havia acabado combustível do veículo.

O autor do atentado estava aparentemente embriagado e aceitou fazer bafômetro, contudo aparelho utilizado pela equipe de policiais militares estava com aferição vencida e o teste não pode ser feito. Além disso, Odair não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi preso em flagrante pela tentativa de homicídio e por dirigir embriagado, já que o comportamento serve como prova da embriaguez.