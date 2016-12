BR-060 Motorista se acidenta ao fugir de polícia e é preso com uma tonelada de maconha Motorista desobedeveu ordem de parada e tentou fugir da PRF na BR-060

Homem, ainda não identificado, foi preso depois de tentar fugiu da polícia e se acidentar em caminhonete Hilux carregada com aproximadamente uma tonelada de maconha, na manhã de hoje na BR-060, em Sidrolândia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), condutor desobedeceu ordem de parada e tentou fugiu da polícia, no entanto, perdeu controle da direção do veículo e saiu da pista.

Corpo de Bombeiros foi acionado e motorista foi socorrido com ferimentos nos braços. Depois de atendimento médico, ele foi preso.

Dentro do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, um revólver calibre .38 e munições.

Droga ainda será pesada, mas estimativa é que seja de aproximadamente uma tonelada.