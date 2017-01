VIOLÊNCIA Motorista tem caminhão roubado, é feito

de refém e liberado após tiro de alerta Ladrões abordaram vítima às 16h de ontem e a liberam às 5h de hoje

Motorista, de 38 anos, teve o caminhão roubado e permaneceu oito horas como refém. A abordagem criminosa aconteceu por volta das 16h de ontem, em trecho de rodovia perto do posto de combustíveis Tigrão, em Nova Andradina. A vítima foi liberada após o veículo, provavelmente, ter sido levado para fora do país, e depois de criminoso dar tiro para o alto como alerta.

Em Boletim de Ocorrência, o caminhoneiro contou que dirigia quando de repente sentiu o caminhão frear de maneira descoordenada. Ao abrir a porta para ver o que acontecia, foi surpreendido por assaltante, armado, dizendo: “perdeu! Passe para trás! Tem rastreador? Não olhe para mim!”.

A vítima suspeita que o criminoso tenha subido na carroceria do caminhão quando passava por trevo em baixa velocidade, na região do Paraná. Chovia neste momento.

Alguns metros adiante, outro ladrão entrou no veículo e ambos algemaram o caminhoneiro que foi colocado no banco de trás, com ordem de manter a cabeça abaixada. Cerca de 45 minutos de trajeto, a vítima foi levada para casa abandonada à margem da BR-367, perto do quilômetro 153.

No local, o caminhoneiro permaneceu em poder de um terceiro assaltante, enquanto a dupla fugiu no caminhão.

O ladrão que fez a vítima refém por horas não foi agressivo e a tranquilizou de que assim que o veículo estivesse seguro ela seria libertada. Horas mais tarde, por volta das 5h de hoje, caminhonete S10 que a todo momento deu apoio à ação, indo com frequência à casa, chegou e o criminoso saiu dizendo que assim que fizesse um disparo ao alto, o caminhoneiro poderia sair.

Quando o sinal de alerta foi dado, a vítima saiu e, perdida, caminhou por duas horas até que policiais militares a encontraram. Nenhum suspeito foi identificado e o crime está sob investigação. Empresa dona do caminhão identificou última parada em posto de abastecimento, em Ivinhema, às 20h24mim de ontem. Depois, o aparelho de rastreamento foi desligado.