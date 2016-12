MS-134 Motorista sai ileso depois de cochilar ao volante e veículo capotar em rodovia Condutor estava sozinho e perdeu controle da direção ao cochilar

Motorista saiu ileso de acidente depois de dormir ao volante e veículo capotar na tarde de hoje, na MS-134, entre Nova Andradina e Batayporã.

De acordo com o Jornal da Nova, condutor estava sozinho em um Voyage e seguia sentido Nova Andradina a Batayporã, município onde mora, quando cochilou, o que o fez perder o controle da direção do veículo.

Carro saiu para o acostamento da via, depois cruzou a pista, capotou e parou no canteiro central, com as rodas para baixo. Vidro traseiro quebrou e lataria ficou amassada, mas condutor não sofreu ferimentos.

Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender a ocorrência.