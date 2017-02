R$ 15 mil Motorista recebe multa por viajar com produtos periogosos em veículo Fiscalização envolveu as Polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar Ambiental

Homem que dirigia Ford Ranger na BR-262, perto de Aquidauana, foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 600 quilos de agrotóxicos de forma irregular. O produto é considerado perigoso e pode causar sérios danos ao meio ambiente, por isso há regulamentação que prevê regras no transporte.

A fiscalização da PRF aconteceu ontem e o condutor acabou encaminhado à Polícia Civil de Aquidauana. A Polícia Militar Ambiental (PMA) também foi acionada e multou o homem em R$ 15 mil. Ele ainda responderá por crime ambiental e poder ter pena de até quatro meses de prisão, que geralmente é revertida para serviços.

Os agrotóxicos estavam em 30 caixas na carroceria da caminhonete e não havia sistema de segurança e sinalização. "A PMA verificou que não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental, contrariando a licença ambiental", informou nota oficial da Polícia Militar Ambiental.

O veículo e o produto foram apreendidos. Não foi divulgado em quanto está avaliada a carga que era transportada.