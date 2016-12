ESTADO DELICADO Motorista que capotou carro é transferido de hospital com traumatismo Apenas o automóvel foi encontrado no local do acidente, na quinta-feira

25 DEZ 2016 Por LAURA HOLSBACK 11h:32

Socorristas foram chamados, mas não encontraram as vítimas - Alisson Silva/Edição de Notícias Saiba Mais Vítimas abandonam carro capotado com bebidas Motorista do automóvel Corcel, que em princípio foi encontrado abandonado com as quatro rodas para cima, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, em decorrência de traumatismo craniano. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (22), em estrada que dá acesso ao Córrego Fortaleza, em Coxim. De acordo com informações do Edição de Notícias, rapaz, de 22 anos, que dirigia o carro perdeu o controle da direção em curva e capotou. Ele tinha a esposa e outras duas pessoas de passageiros. O motorista sofreu traumatismo craniano e a esposa dele escoriações. Ambos foram levados para hospital por conhecidos, mas ele precisou ser transferido para atendimento mais especializado na Capital. Logo que o acidente aconteceu, socorristas foram chamados, mas não encontraram nenhum dos ocupantes. Por isso, notícia inicial era de que as vítimas tinham abandonado o veículo. Havia garrafas de bebidas alcoólicas espalhadas pelo cenário da capotagem.

