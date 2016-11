MS-134 Motorista perde o controle de carreta,

sai da pista e bate em árvore Ninguém ficou ferido e danos foram apenas materiais

Um motorista de 45 anos saiu ileso depois de perder o controle de uma carreta Scania, sair da pista e bater em uma árvore, na MS-134 próxima a Batayporã, na tarde de ontem (25).

Carreta, carregada com cana-de-açúcar, saiu de Batayporã e tinha como destino Porto São José, no Paraná, de acordo com o Nova Notícias.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) de Ivinhema foi acionada. Foram registrados apenas donos materiais.