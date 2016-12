SUSTO Motorista perde o controle de carreta

bi-trem ao tentar pegar garrafa d'água Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro

Carreta carregada com bagaço de cana tombou na tarde de ontem (29) na MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia. Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

O motorista, de 51 anos, teria tentado pegar uma garrafa com água e perdeu o controle da direção do veículo com placas de Junqueirópolis (São Paulo), conforme o site Da Hora Bataguassu. Carreta bi-trem saiu da pista e tombou, espalhando toda a carga às margens da rodovia.

De acordo com o condutor, ele teria saído da cidade de Paulicéia, também interior de SP, e iria descarregar em uma fazenda, localizada entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Ele sofreu um corte na região do supercílio e recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros no local, porém se recusou a ser encaminhado ao pronto socorro.