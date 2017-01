FECHADO POR 30MIN Motorista perde controle de carreta

e trava trânsito em rodovia Local foi liberado depois de motorista se oferecer para ajudar

Trecho da MS-162, a cerca de 10 quilômetros de Maracaju, ficou meia hora travado em decorrência de acidente de trânsito, na tarde de ontem.

Motorista de carreta perdeu controle da direção e ficou com o veículo atravessado na rodovia. Conforme informações do portal Região News, a perda do controle da direção teria acontecido depois de freios falharem.

Por causa do fluxo de veículos que permaneceu cerca de meia hora interrompido, houve congestionamento. A situação foi resolvida depois que outro motorista que transportava combustível se propôs a ajudar e guinchou a parte da carroceria que obstruía a pista.