MS-276 Motorista passa mal e ônibus sai da pista em rodovia de Mato Grosso do Sul Ninguém de feriu e veículo foi substituído pela empresa

Motorista de ônibus passou mal, perdeu controle da direção e veículo saiu da pista. Fato aconteceu no km 45 da MS-276, no trecho que liga as cidades de Batayporã e Anaurilândia, na quarta-feira (1), mas só foi divulgado hoje.

Conforme o site Da Hora Bataguassu, depois de passar mal, motorista que conduzia veículo de Ponta Porã em direção a Três Lagoas, foi socorrido por testemunha que passava pelo local. Ele foi levado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Anaurilândia, onde foi atendido e liberado.

Nenhum passageiro ficou ferido e todos seguiram viagem em outro ônibus enviado pela empresa de transporte.