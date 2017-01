Estrada rural Motorista morre e quatro ficam feridos depois de caminhonete capotar Todas as vítimas estavam sem cinto e foram lançadas para fora do veículo

Orlando Silvério do Nascimento, 36 anos, morreu depois de perder o controle da direção da caminhonete que conduzia e o veículo capotar, na madrugada de hoje, próximo a Nova Alvorada do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima dirigia uma caminhonete S10 que tinha como passageiras a esposa, filha, sogra e sobrinho.

Em bifurcação de estrada rural para o assentamento Volta Redonda, ele perdeu o controle da direção, por motivos ainda desconhecidos, indo em direção ao pasto. Próximo a cerca havia um tronco de árvore deitado, onde veículo colidiu e capotou.

Todos os ocupantes da caminhonete estavam sem cinto de segurança e foram lançados para fora do veículo. Carro parou com as rodas para cima a aproximadamente 50 metros da estrada.

Condutor morreu na hora. Passageiros foram socorridos por ambulância do hospital municipal e encaminhados a unidade de saúde.

Caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.