RODOVIA Motorista morre e filha de 11 anos fica ferida em acidente entre carretas Batida aconteceu em trecho da BR-163, em São Gabriel do Oeste

Acidente envolvendo duas carretas acabou em morte, na tarde ontem, no quilômetro 600 da BR-163, em São Gabriel do Oeste. O motorista Fábio Valério Fernandes, de 41 anos, morreu e a filha dele, de 11 anos, chegou a ser arremessada da carreta que ocupavam, porém sofreu escoriações, de acordo com o portal Idest.

Segundo informações, a colisão envolveu carreta Volvo NL 12, placas do Mato Grosso, que estavam as vítimas e uma Scania/G380, placas de São Paulo. Conforme divulgação uma bateu atrás da outra, mas a dinâmica do acidente é apurada.

Com a violência do impacto, a menina foi arremessada da carreta e encontrada em meio a destroços. Ela sofreu somente escoriações e foi levada ao hospital municipal de São Gabriel do Oeste. O pai dela, que dirigia o veículo, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local.