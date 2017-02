PARANAÍBA Motorista morre ao perder roda

em buraco e bater de frente com carreta Vítima era funcionária de distribuidora de bebidas paulista

Claudemir Marin, 51 anos, morreu ao bater seu carro contra carreta na BR-158, em Paranaíba. Veículo perdeu controle depois de perder roda ao cair dentro de buraco. Ele era funcionário de distribuidora de bebidas paulista.

Motorista de carreta frigorífica, conforme boletim de ocorrência, relatou a policiais rodoviários federais que seguia ontem na direção Paranaíba – Cassilândia quando viu Fiat Uno conduzido por Claudemir no sentido contrário cair em buraco, perder o controle e bater em seu veículo.

O impacto do acidente fez a carreta tombar na rodovia. Seu condutor teve resultado negativo no teste do bafômetro. Já o Fiat Uno foi retirado pela seguradora da empresa paulista Venturine Florêncio Industria e Comercio de Bebidas. Caso foi registrado como morte a esclarecer.