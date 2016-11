NAVIRAÍ Motorista foge depois de capotar carro

e quase invadir varanda de residência Motorista fugiu, mas deixou para trás carteira com cartões de banco

Um motorista fugiu depois perdeu o controle do carro e capotar na Rua dos Jardim, em Naviraí, na noite de ontem (27). Veículo bateu em árvore e só parou quando colidiu com as grades do portão de uma residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores, mas quando chegaram não havia mais ninguém no local. Em seguida, a Polícia Militar foi deslocada e recolheu carteira com cartões de banco que estavam no interior do automóvel, modelo VW Gol.

Conforme o Tá Na Mídia Naviraí, o veículo, totalmente danificado, foi guinchado para o pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). Caso será apurado.