TRÁFICO Motorista fica nervoso e carga de droga

é achada em esconderijo de carro Criminoso, de 26 anos, foi preso em flagrante, ontem à noite

Traficante que transportava carga de maconha ficou nervoso diante de abordagem policial e acabou preso em flagrante. O homem de nacionalidade paraguaia, de 26 anos, levava 44 quilos da droga em fundos falsos de automóvel Duster. O flagrante aconteceu na noite de ontem (27).

Policiais rodoviários federais atuavam em fiscalização no quilômetro 18 da BR-267, em Bataguassu, quando deram ordem de parada ao condutor do Duster. Identificado como morador do país vizinho, o rapaz foi questionado sobre a viagem e, além de respostas contraditórias, demonstrou nervosismo diante da barreira policial.

Sob a suspeita do envolvimento dele em algo ilícito, policiais vistoriaram o carro e encontraram dezenas de tabletes de maconha, escondidos em fundos ocultos no assoalho da porta de trás e no estepe. A carga pesou 44 quilos e o traficante confessou que receberia R$ 3 mil para levá-la até a capital de São Paulo. O veículo e o preso foram levados à delegacia de Polícia Civil de Bataguassu para providências cabíveis.