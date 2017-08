MS-156 Motorista faz ultrapassagem irregular, bate de frente com veículo e mata homem Ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar

Ultrapassagem irregular terminou em morte na noite de ontem na MS-156 em Tacuru. Moisés Geraldino Peixer, de 57 anos, conduzia Saveiro pela rodovia, quando foi atingido por Volkswagen Up que vinha no sentido contrário. Ele morreu antes da chegada do socorro.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, por volta das 18h30min, Marcos Salles, 44, conduzia Up no sentido Tacuru-Amambai, ultrapassou caminhão bitrem e bateu de frente com saveiro.

Com o impacto da batida, Geraldino perdeu o controle da direção, capotou o veículo e morreu. A mulher dele, que estava no banco do passageiro, teve fraturas e foi levada pelo Corpo de Bombeiros até o hospital municipal. O carro em que estavam pegou fogo pouco tempo depois da colisão.

O motorista do Up foi multado pela ultrapassagem em faixa contínua e será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.