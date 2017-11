Flagrante Motorista é preso com 465 quilos de maconha em tanques de óleo diesel Carreta estava carregada com milho e seguia para o Paraná

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Receita Federal apreenderam 465 quilos de maconha escondida em dois taques de carreta, destinados ao armazenamento de óleo diesel. O motorista, de 36 anos, foi preso em flagrante durante fiscalização que aconteceu ontem, na BR-163, na cidade de Caarapó.

De acordo com a polícia, motorista seguia para o porto de Paranaguá (PR), quando foi abordado por agentes. Ele demonstrou nervosismo e, em vistoria no veículo, agentes encontraram vários tabletes de maconha escondidos em dois tanques de combustível. Apenas o terceiro tanque, localizado atrás da cabine, estava carregado com óleo diesel.

Nota fiscal apresentada pelo motorista durante a abordagem indicava que ele entregaria carga de milho no porto de Paranaguá.

Diante do flagrante, condutor que mora no Paraná revelou que pegou o entorpecente na região de fronteira. Veículo e droga foram levados para a Polícia Federal, em Dourados, onde a carga de maconha foi pesada.