Desaparecido Motorista com caminhão carregado de gesso desaparece em rodovia Veículo tinha como destino a cidade de Batayporã, em Mato Grosso do Sul

Motorista de caminhão, identificado como Renato Evangelista Boffo, de 36 anos, desapareceu, na manhã de ontem, próximo a cidade de Astorga, no Paraná. Ele saiu de Santos, litoral de São Paulo, e voltava para Batayporã transportando carga de gesso. O dono do veículo informou à polícia que conseguiu contato com o motorista apenas na manhã de ontem.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pelo proprietário do Volvo 460, o motorista voltava da cidade de Santos e seguia para Anglo no estado do Paraná. Após sair de lá, voltaria para Batayporã, no Mato Grosso do Sul. Depois do último contato, o chefe do motorista tentou ligar várias vezes, mas não conseguiu retorno.

O caso foi registrado na Delegacia de Nova Andradina e também na delegacia do Paraná para demais procedimentos.