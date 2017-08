MS-157 Motorista é arremessado de veículo em acidente e fica em estado grave Ele perdeu controle da direção e bateu em guard rail de rodovia

Motorista, que não teve a identidade divulgada, ficou gravemente ferido em acidente ocorrido no início da tarde de hoje, na MS-157, em Itaporã.

De acordo com o site Ferrari News, vítima perdeu o controle da direção em uma curva, rodou na pista e colidiu no guard rail da ponte sobre o córrego Sardinha.

Com o impacto, motorista foi arremessado para fora do veículo e caiu às margens do córrego.

Equipe de socorristas do Hospital de Itaporã socorreu a vítima e o encaminhou até a unidade de saúde, com suspeita de fratura na perna e traumatismo cranioencefálico.

Causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.