MS-040 Motorista desvia de tatu, carro capota e passageiro fica gravemente ferido Acidente aconteceu na rodovia MS-040, em Santa Rita do Pardo

Carro Ecosport capotou depois do condutor, de 20 anos, desviar de um tatu e perder o controle da direção, na MS-040m em Santa Rita do Pardo. Passageiro, de 28 anos, ficou gravemente ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), veículo trafegava sentido Campo Grande a Santa Rita do Pardo e, após motorista desviar do animal, capotou por diversas vezes.

Irmão do condutor, que estava no banco do passageiro, sofreu vários ferimentos pelo corpo e cabeça.

Equipe da PRE prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima por cerca de 60km, até entregar o rapaz ao Corpo de Bombeiros, que o encaminhou ao hospital. O motorista não sofreu ferimentos.