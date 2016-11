BR-060 Motorista abandona S10 com meia tonelada de droga e arma israelense Condutor fugiu a pé pela mata e ainda não foi encontrado

Motorista de caminhonete roubada desobedeceu ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e abandonou mais de meia tonelada de maconha, arma israelense UZI 9 mm e pistola Bersa. O fato ocorreu na manhã de hoje, por volta das 10h, na BR-060, em Guia Lopes da Laguna.

Após receber sinal de parada de policiais, o condutor da caminhonete S10 tentou fugir pela BR-267, sentido Maracaju, por pelo menos três quilômetros. O condutor abandonou o veículo e fugiu a pé por matagal às margens da rodovia.

Dentro do veículo os policiais encontraram 567 quilos de maconha distribuídos em centenas de tabletes, além de uma arma UZI 9mm semiautomática de fabricação israelense com dois carregadores, uma pistola Bersa semiautomática com dois carregadores e 50 munições calibre 9 mm.

Até o momento o condutor do veículo não foi encontrado.