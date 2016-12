COXIM Motorista atropela rapaz e

invade barraca de camelô Motorista perdeu o controle do veículo ao invadir preferêncial

Um veículo com placas de Campo Grande e conduzido por um idoso de 80 anos, invadiu a preferencial, perdeu o controle e invadiu uma barraca de camelô montada na calçada na Avenida Virgínia Ferreira, em Coxim. Um rapaz de 27 anos foi atropelado pelo carro.

De acordo com o Edição MS, antes de colidir com a barraca, o idoso proprietário do VW Gol, havia batido contra um veículo GM Celta, conduzido por um homem de 25 anos.

Ferido com escoriações no tornozelo e relatando dores na perna esquerda, o jovem atropelado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde foi encaminhado para o Hospital Regional.

O Grupamento de Trânsito da Polícia Militar (GTRAN) esteve no local e conferiu a documentação dos envolvidos no acidente e nada estava irregular. Proprietário do comércio ambulante teve objetos que seriam vendidos parcialmente destruídos.