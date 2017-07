Jardim Carioca Motorista de Uber ferido em emboscada permanece internado no hospital Vítima foi atingida por três tiros, que atingiram o rosto, ombros e as costas

Motorista de Uber, Nelson Miyashiro Tobaru, de 38 anos, ferido em tiroteiro, ontem (27), no Bairro Jardim Carioca, continua internado na Santa Casa, em Campo Grande. Vítima foi atingida por três tiros, quando saía para uma corrida com dois jovens identificados como Maickon Alves Marques, de 22 anos, e Reynan Felipe Alves de Oliveira, de 20, que morreram dentro do veículo.

Segundo informações do hospital, vitima passa bem, não realizou nenhuma cirurgia, mas segue sob observação médica. Quadro do motorista é considerado estável.

Emboscada

Conforme boletim de ocorrência, dois jovens solicitaram uma corrida pelo aplicativo Uber, na Rua Zacarias Mourão, Bairro Jardim Carioca, em Campo Grande. Ao entrar no carro, um Peugeot preto, foram cercados por três veículos, um Fox dourado que estava com quatros homens, uma moto Tornado preta com dois homens e uma caminhonete Hilux preta que não teve a quantidade de integrantes divulgada. Grupo disparou várias vezes contra o veículo.

Jovens foram atingidos por vários tiros, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Motorista do Uber foi baleado no rosto, nos ombros e nas costas. Motorista chegou a informar aos policiais que não conhecia os jovens e apenas estava ali para uma corrida pelo aplicativo Uber.