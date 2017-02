ACIDENTE Motorista de caminhonete foge depois

de atropelar motociclistas e matar um Homem de 39 anos, morreu e rapaz de 21, sofreu ferimentos

Dois ocupantes de motocicleta XR 250 Tornado foram atropelados por caminhonete Hillux e um deles morreu. A vítima que não resistiu ainda no local foi identificada como Daniel dos Santos, 39 anos, e a polícia não relatou em ocorrência se era ocupante ou condutor da moto. O acidente aconteceu na madrugada de ontem (12), mas foi registrado pela Polícia Civil somente no fim da noite. Rapaz, de 21 anos, foi socorrido com ferimentos.

De acordo com Boletim de Ocorrência, testemunha declarou ter visto a colisão e que a motocicleta foi atingida por Hillux. O motorista fugiu, mas dados da placa da caminhonete foram anotados e repassados à polícia que abriu inquérito para investigação. No registro não foi relatado a circunstância do acidente.

Durante a noite de ontem, o sobrevivente que ocupava a motocicleta permanecia internado no Hospital Regional de Amambai, em observação devido a gravidade das lesões sofridas, segundo informações policiais. A reportagem ligou na delegacia onde o caso foi registrado, mas investigador plantonista disse que não tinha mais informações para divulgação.