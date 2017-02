TRÂNSITO VIOLENTO Motorista de caminhonete

atropela e mata ciclista Acidente aconteceu por volta das 7h30min de hoje

Manhã deste sábado começou com trânsito violento e marcado por tragédia, em Fátima do Sul. A ciclista Renilde Batista Fernandes, 59 anos, morreu após ser atropelada por motorista de caminhonete F-1000, por volta das 7h30min. O acidente aconteceu na Rua Cristobalina Ruiz Cabelo, perto da antiga agência dos Correios.

De acordo com notícia do site Vicentina Online, a circunstância do acidente é investigada. Renilda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Sias, no entanto não resistiu e morreu poucos minutos depois da chegada.

O condutor da caminhonete recusou-se a fazer teste de bafômetro, mas admitiu que havia consumido bebida alcoólica. O homem, que não teve o nome divulgado, foi levado por policiais militares à delegacia de Polícia Civil.