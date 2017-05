MORREU ATROPELADA Motorista de caminhão diz que 'sequer olhou pelo retrovisor' em acidente na 163 Suspeito disse que vítima queria descer para ver o filho, mas ele não parou

Robson Luiz de Oliveira Silva, de 34 anos, foi preso suspeito de feminicídio. Ele é o caminhoneiro que transportava uma mulher que morreu hoje de madrugada na BR-163. Maria Angélica Fernandes, 32 anos, foi atropelada no distrito de Anhanduí, após cair de caminhão que Robson conduzia.

Suspeito disse aos policiais civis que o ouviram na delegacia que morte foi “bom mesmo para ela ver”.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela delegada plantonista da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), motorista não socorreu a vítima e foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a 64 km do local do acidente.

Já detido, Robson afirmou que a mulher estaria desesperada para parar em Anhanduí para ver um filho que mora no distrito, mas ele não queria parar. Uma discussão começou e, ainda conforme ele, Maria Angélica pulou do veículo em movimento e ele seguiu viagem.

Robson ainda teria afirmado aos policiais rodoviários federais que não fez questão de olhar pelo retrovisor para ver o que tinha acontecido com Maria Angélica e disse que a morte “foi bom mesmo para ela aprender”.

Ele foi preso e caso ainda segue em investigação. Ocorrência foi registrada como feminicídio e lesão corporal, onde consta que Maria Angélica foi arremessada, mas suspeito negou que cometeu o ato.

A reportagem do Portal Correio do Estado tentou contado com a delegada plantonista Anne Karine Trevizan, além de outras quatro delegadas da DEAM, mas não foi atendida.

CASO

Maria Angélica morreu atropelada na manhã de hoje, por volta das 5h, depois de cair de caminhão em movimento na BR-163, em Anhanduí.

Moradores acionaram o socorro após verem a vítima caída na pista. Alguns populares tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

A PRF recebeu informações de que o motorista havia seguido viagem e teria passado pela cidade de Nova Alvorada do Sul, onde foi alcançado e detido.

Ele teria informado que, após uma conversa, a mulher tentou sair da cabine com o cavalo mecânico (sem a carreta) ainda em movimento na rodovia BR-163, em área cercada por barracas de comerciantes.

Entretanto, diante da suspeita de que ela possa ter sido forçada a sair ou até mesmo empurrada, Robson foi detido e levado para a Deam.