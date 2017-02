POLÍCIA Motorista de caminhão carregado com gesso é libertado por assaltantes Condutor fez contato na manhã de hoje com dono do veículo

Renato Evangelista Boffo, de 36 anos, conhecido como 'Pezão', foi localizado na manhã de hoje, depois de ser libertado pelos assaltantes que fizeram dele refém para roubarem o caminhão Volvo. O veículo estava carregado com gesso.

Desaparecido desde as 11h de ontem, na cidade de Astorga (PR), a vítima ligou para o dono do veículo por volta das 10h30min de hoje. Conforme o site de notícias Jornal da Nova, Renato ficou refém num cativeiro, onde foi liberado somente na manhã desta segunda-feira.

A Polícia Civil de Colorado (PR) já investiga o caso e as forças de segurança tanto do Paraná, quanto do Mato Grosso do Sul foram acionadas.

CASO

Pezão conduzia um trator mecânico modelo Volvo/FH 460, de cor prata, com placas HRO-5354, do município de Taquarussu. O proprietário do caminhão procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã desta segunda-feira, onde registrou o desaparecimento do veículo e do motorista.

Consta no boletim de ocorrência, que o último contato entre o dono do veículo e Renato foi na manhã de domingo, quando o motorista estava no município de Astorga (PR), vindo da cidade de Santos (SP), e seguia para Batayporã, pela rodovia paranaense PR-218.