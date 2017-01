TRÂNSITO Motorista bate em bicicleta e foge sem prestar socorro Acidente aconteceu, na noite de sábado (14), em Bataguassu (MS)

Jovem de 23 anos precisou ser levado para o hospital depois da bicicleta que conduzia ser atingida por veículo, na noite de sábado (14), em Bataguassu. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro.

Conforme as informações do Rádio Portal News, o ciclista estava na Avenida Dias Barroso, quando foi atingido por Gol que estava no sentido contrário da pista e tentava fazer conversão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o ciclista foi levado para o pronto socorro da Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Testemunhas conseguiram informar à polícia as características do veículo e o condutor foi localizado no bairro Jardim São Francisco. O homem de 30 anos prestou depoimento na delegacia e será investigado.