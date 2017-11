Morte a esclarecer Carro atropela 2 abrigados do Cetremi, um morre e o outro é socorrido Acidente aconteceu no Km 320 da BR-262

Dorival Soares Lopes, de 41 anos, morreu depois de ser atropelado por um automóvel GM Celta na noite de ontem, em Campo Grande. O amigo Dorgivan da Silva, 47, também foi atingido e está internado na Santa Casa. Ambos eram abrigados do Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante (Cetremi), localizado no Jardim Panorama. O motorista do carro, de 19 anos, fez teste do bafômetro, que deu negativo.

Segundo a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 22 horas, na BR-262, quilômetro 320, trecho que fica próximo ao residencial Damha. Conforme registrado no boletim de ocorrência, depois de atropelar as vítimas, o rapaz permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e das forças policiais. A coordenadora do Cetremi apresentou documentação identificando que a unidade assistia aos dois homens.

Em análise preliminar, a perícia técnica informou não ser possível aferir se o veículo estava em excesso de velocidade ou se as Dorival e Dorgivan tiveram alguma culpa. No trecho não existe faixa de pedestre, logo, segundo a Polícia Civil, seria inapropriado para travessia. O condutor do Celta, foi submetido ao teste que não registrou ingestão de álcool. Caso é investigado como morte a esclarecer.