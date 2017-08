Tráfico de drogas Motorista abandona carro com 397 quilos de maconha em rodovia Suspeito furou bloqueio policial e conseguiu fugir por um matagal

Policia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu 397 quilos de maconha no porta-malas de um veículo, na MS-276, em Ivinhema. Condutor abandonou o veículo na rodovia e fugiu.

Segundo a PRE, durante fiscalização de rotina foi dada ordem de parada ao motorista de um Fiat Siena. Homem desobedeceu a ordem, furou o bloqueio e fugiu em alta velocidade.

Policiais iniciaram perseguição e o suspeito abandonou o carro próximo da ponte do rio Ivinhema e fugiu por um matagal. Equipes fizeram buscas pela região, mas suspeito não foi localizado.

Em revista ao carro, foram encontrados 458 tabletes de maconha, que totalizaram 397 quilos da droga, e dois tabletes de haxixe, com peso total de 1,8 quilo.

Dentro do caro também haviam dois pares de placas frias de Bauru (SP) e foi constatado que o chassi do veículo estava com remarcações, com suspeita de restrição criminal no sistema da polícia.

Veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.